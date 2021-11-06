Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава украинской делегации в ТКГ Алексея Резникова и возложил обязанности первого замглавы делегации на народного депутата от Слуги народа Андрея Костина.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Андрей Костин — член украинской делегации в ТКГ, представитель в рабочей группе по политическим вопросам. Он будет временно исполнять обязанности первого замглавы украинской делегации вместо Алексея Резникова, который был назначен министром обороны Украины.

Ранее Алексей Резников заявил, что не будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы.

— Есть глава делегации — Леонид Кравчук и заместитель главы делегации Александр Мережко. Они будут продолжать. Однако принципиальное решение по формированию обновленного состава делегации принимает президент, — цитирует Алексея Резникова «Новое время».

Напомним, 4 ноября парламент согласовал назначение Алексея Резникова руководителем министерства обороны. Ранее этот пост занимал Андрей Таран.