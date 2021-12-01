Военные аналитики утверждают, что Россия наращивает бронетанковый кулак у границ Украины, состоящий из модифицированных основных танках, которые дополнительно защитили ПУР Javelin и турецких беспилотников TB2 Bayraktar.

Статью об этом выпустил Forbes.

Специалисты утверждают, что российские военные в полевых экспериментах установили слабые стороны своей техники при сражении с украинской армией. В частности, они нашли два дополнительных варианта защиты своей бронетехники.

На танки Т-72Б3 и Т-80 начали наваривать зонт из решетчатой брони.

— Решетчатая броня предназначена для выведения из строя или преждевременного срабатывания взрывателя химического боеприпаса HEAT противотанковой ракеты, что заставляет ее выпустить струю бронебойного расплавленного металла под неэффективным углом и/или на расстоянии по отношению к башне танка, — пишет автор статьи Себастьян Робин.

Дополнительный слой брони обычно инсталлируют на заднюю броню танка, но в этот раз модификация предназначена для обороны от воздушных атак и ударов БПЛА.

Эксперт по боеприпасам Нил Гибсон предполагает, что этого будет недостаточно, так как боеголовка Javelin все равно способна преодолеть эту хрупкую защиту, как и ракета MAM-L с Bayraktar. Последняя имеет более широкую боеголовку. Однако Гибсон добавляет, что эффективность у такой меры все же есть, она сможет защитить командира танка от осколков и предотвратить сильный ущерб от дрона-камикадзе и бомб, которые они сбрасывают.

Вторым защитным инструментом стала теплоизлучающая труба, прикрепленная к задней части башни. Она должна отводить инфракрасный излучатель Javelin и сбивать его оператора с толку.

— Тем не менее, труба может исказить поле цели в инфракрасном искателе ракеты Javelin, увеличивая вероятность того, что она упадет вне цели. Тем не менее, поскольку современные инфракрасные искатели предназначены для наведения на цель, соответствующую тепловому профилю танка, а не строго на самый яркий объект, эффективность приманки против сенсора Javelin неясна, — заключают в статье.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что войска Украины стягивают свои силы на Донбасс. По их данным, там находятся уже 125 тысяч человек и это половина всего состава.