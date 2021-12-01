В Евросоюзе поддерживают Украину, потому что мечтают увидеть ее европейской.

Об этом заявил президент Европейской Народной Партии, президент Европейского Совета в 2014-19 годах Дональд Туск во время Киевского Форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

Дональд Туск подчеркнул, что дело борьбы за свободную и независимую Украину, прежде всего, является делом самих украинцев.

— Никто больше не посвятит себя, чем вы, для обороны территории, для строительства европейской оборонной способности, — отметил Дональд Туск. — Прошу вас — не сомневайтесь, наш путь так же был труден, мы также имели врагов и друзья, — призвал президент Европейской Народной Партии.

Дональд Туск напомнил, что именно Польша стала первым государством, которое уже 2 декабря 1991 признало независимость Украины.

Он отметил, что в украинском вопросе все польские политики едины: они поддерживают свободное и независимое украинское государство.

— В десятках тысяч европейцев вы имеете поддержку, потому что мы все мечтаем о европейской Украине. Чтобы эта мечта стала фактом, очевидностью, — заявил Дональд Туск.

Напомним, Президент Европейской народной партии, Президент Европейского Совета в 2014-2019 годах Дональд Туск считает, что Украина должна иметь перспективу членства в ЕС и НАТО.