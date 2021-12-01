Кремль хочет получить от Североатлантического альянса юридически подкрепленные заверения в том, что альянс не примет в свои ряды Украину.

Об этом пишет РБК.

Глава России заявил, что его интересуют некие «юридические гарантии» непродвижения НАТО на восток, потому что альянс якобы не выполнил прежний обязательства.

— Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток, — начал Владимир Путин, после чего продолжил речью о « проигнорированных законных российских озабоченностях».

Хозяин Кремля добавил, что на западных границах РФ якобы растет напряженность, создаваемая НАТО, страны-члены которого выдвинули военную инфраструктуры. Путмн заявил, что в ответ РФ принимает полноразмерные шаги.

— Но, повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвинять нас в этом — с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, — как минимум безответственно, — представил свою картину мира российский президент.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что войска Украины стягивают свои силы на Донбасс. По их данным, там находятся уже 125 тысяч человек и это половина всего состава.