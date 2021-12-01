Прямые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным — это абсолютно неприемлемая, неправильная, антигосударственная идея, которая приведет исключительно к поражению украинских позиций.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава Киевского Форума безопасности Арсений Яценюк в комментарии СМИ в кулуарах мероприятия.

Арсений Яценюк подчеркнул, что является категорическим противником любых прямых переговоров Владимира Зеленского с российским президентом — «агрессором и международным преступником»

— Это тот формат, который хочет Россия. Россия хочет отбросить полностью наших западных союзников, и чтобы Украина с Россией осталась один на один. Далее наши западные союзники скажут: «Так это же было решение Украины, это же Зеленский сам захотел говорить один на один, значит, наша помощь им не нужна». И это именно та модель, о которой мечтает Путин, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Политик также подчеркнул, что для переговоров между Владимиром Зеленский и Владимиром Путиным не может быть тем для обсуждения.

— О чем Зеленский хочет разговаривать с Путиным? Ему же Путин уже сказал, что не будет говорить о Крыме, а о Донецке и Луганске он будет говорить только на основании Минских соглашений в российском толковании «Красные линии» он уже Зеленскому выставил — что Украина не может быть членом НАТО и ЕС, — сказал Арсений Яценюк. — То есть о чем Зеленский вообще хочет говорить? Если Зеленский хочет просто видео возможной встречи с Путиным, как они, в принципе, любят — это ничто иное, как реальный подрыв украинских позиций, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк убежден, что желание Владимира Зеленского говорить напрямую с Владимиром Путиным — «антиукраинское и антигосударственное действие».

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что Украина не сможет остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.