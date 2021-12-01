Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что удивлен заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что Украина и ее возможное членство в НАТО могут представлять угрозу России.

Об этом пишет Европейская правда.

— Я видел заявление и откровенно говоря, оно вызывает удивление, потому что идея, что Украина представляет угрозу России, стала бы плохой шуткой, если бы ситуация не была столь серьезной. НАТО является оборонным альянсом. Мы не угроза для России. Мы не имеем агрессивных намерений по России, — сказал Энтони Блинкен.

Он уточнил, что это касается и стран-партнеров, чтобы у них были оборонные средства для надлежащей самозащиты от агрессии.

— Каждый шаг, который мы делаем, направлен на обеспечение того, что у нас на практике есть эффективные оборонные средства для защиты членов Альянса и партнеров, — добавил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен проведет тет-а-тет встречу с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебе во время официального визита в Стокгольм.