Министры иностранных дел Украины и Венгрии на встрече в Риге в четверг обсудили вопросы безопасности и национальных меньшинств.
Об этом сообщает Европейская правда.
Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто пообщались на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО. Дмитрий Кулеба проинформировал Петера Сийярто о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины в контексте продолжающейся вооруженной агрессии России, сообщили в МИД.
— Есть общее понимание, что, несмотря на отдельные сложные двусторонние вопросы, безопасность Украины — это также безопасность Венгрии и всего восточного фланга НАТО, — рассказал Дмитрий Кулеба в своем Twitter о встрече.
Петер Сийярто, говоря об общении с украинским министром, отметил, что «на повестке дня двусторонних отношений стоят сложные вопросы».
Он дал понять, что речь шла о вопросах национальных меньшинств.
— Мы хотим, чтобы ситуация улучшилась, многое будет зависеть от законопроекта о национальных общинах, — написал Петер Сийярто в Facebook.
Напомним, Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину. Газ поступает через «Турецкий поток».
|
Медіаситуація в Миколаєві: Нові правила на доступ до міської радиКатерина Середа
|
КапсуляціяСтанислав Мартиросов
Министры иностранных дел Украины и Венгрии на встрече в Риге в четверг обсудили вопросы безопасности и национальных меньшинств.
Об этом сообщает Европейская правда.
Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто пообщались на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО. Дмитрий Кулеба проинформировал Петера Сийярто о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины в контексте продолжающейся вооруженной агрессии России, сообщили в МИД.
— Есть общее понимание, что, несмотря на отдельные сложные двусторонние вопросы, безопасность Украины — это также безопасность Венгрии и всего восточного фланга НАТО, — рассказал Дмитрий Кулеба в своем Twitter о встрече.
Петер Сийярто, говоря об общении с украинским министром, отметил, что «на повестке дня двусторонних отношений стоят сложные вопросы».
Он дал понять, что речь шла о вопросах национальных меньшинств.
— Мы хотим, чтобы ситуация улучшилась, многое будет зависеть от законопроекта о национальных общинах, — написал Петер Сийярто в Facebook.
Напомним, Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину. Газ поступает через «Турецкий поток».