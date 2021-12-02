Министры иностранных дел Украины и Венгрии на встрече в Риге в четверг обсудили вопросы безопасности и национальных меньшинств.

Об этом сообщает Европейская правда.

Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто пообщались на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО. Дмитрий Кулеба проинформировал Петера Сийярто о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины в контексте продолжающейся вооруженной агрессии России, сообщили в МИД.

— Есть общее понимание, что, несмотря на отдельные сложные двусторонние вопросы, безопасность Украины — это также безопасность Венгрии и всего восточного фланга НАТО, — рассказал Дмитрий Кулеба в своем Twitter о встрече.

Петер Сийярто, говоря об общении с украинским министром, отметил, что «на повестке дня двусторонних отношений стоят сложные вопросы».

Он дал понять, что речь шла о вопросах национальных меньшинств.

— Мы хотим, чтобы ситуация улучшилась, многое будет зависеть от законопроекта о национальных общинах, — написал Петер Сийярто в Facebook.

Напомним, Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину. Газ поступает через «Турецкий поток».