Американский производитель электромобилей Tesla сообщил Корпорации фондовых бирж США об официальном переезде из штата Калифорния в штат Техас.

Как сообщает Businnes Insider, этот переезд в Остин сближает Tesla с другой компанией Илона Маска SpaceX.

Одним из возможных факторов, который способствовал этому переезду, является тот факт, что Илон Маск собирается сэкономить около 2,5 миллиарда долларов на налогах на прирост капитала. Однако в штате Техас есть свои особенности: законы о франшизе запрещают компании продавать автомобили напрямую клиентам.

Tesla в Остине должна завершить строительство завода Tesla Giga Texas, где будет работать 5 тысяч рабочих. Он откроется в этом году.

В декабре прошлого года Маск сообщил, что сам перебрался в Техас, где находятся основные операции другой компании – SpaceX. Вообще штат Техас в последние годы привлекает все больше технологических компаний и стартапов из-за более низких налогов, чем в Калифорнии, и относительно недорогого жилья.

Напомним, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск сообщил своим сотрудникам, что кризис в производстве Raptor создает «риск банкротства».