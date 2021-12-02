Белорусские государственные СМИ объявили, что страна проведет совместные с Россией военные учения на границе c Украиной.
Об этом информирует EVZ.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что учения пройдут в «среднесрочной перспективе», не назвав четкой даты.
В своем заявлении он рассказал, что «обеспокоен милитаризацией» соседей Беларуси, добавив, якобы политика западных стран «вынудила Беларусь спланировать ответные меры».
А глава государства, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, уточнил, что у него уже есть некие соглашения с Владимиром Путиным насчет военных маневров.
— Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе... Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем, — определился с датой Александр Лукашенко.
Напомним, cамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил в своей верности Кремлю и пообещал «делать все», чтобы вернуть Украину под влияние Москвы.
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Белорусские государственные СМИ объявили, что страна проведет совместные с Россией военные учения на границе c Украиной.
Об этом информирует EVZ.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что учения пройдут в «среднесрочной перспективе», не назвав четкой даты.
В своем заявлении он рассказал, что «обеспокоен милитаризацией» соседей Беларуси, добавив, якобы политика западных стран «вынудила Беларусь спланировать ответные меры».
А глава государства, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, уточнил, что у него уже есть некие соглашения с Владимиром Путиным насчет военных маневров.
— Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе... Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем, — определился с датой Александр Лукашенко.
Напомним, cамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил в своей верности Кремлю и пообещал «делать все», чтобы вернуть Украину под влияние Москвы.