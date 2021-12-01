Cамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил в своей верности Кремлю и пообещал «делать все», чтобы вернуть Украину.

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Нелегитимный глава государства заявил, что в Украине проживает его народ

— Я никогда не буду на стороне националистического угара, который сегодня происходит в Украине. Я буду делать все, чтобы Украина стала нашей. Она наша Украина, там народ наш, — высказался Александр Лукашенко.

После чего вновь подтвердил, что в войне между Украиной и Россией, станет поддерживать последнюю

— Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — юридической, экономической, политической, будем с Россией, — гарантировал Киселеву самоназначенный президент.

Напомним, cамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым стал российским «после референдума».