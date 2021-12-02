Вчера президент Владимир Зеленский назначил Александра Поклада новым начальником департамента контрразведки СБУ. Часть офицеров этого департамента интересуются целесообразностью такого кадрового решения.
Об этом сообщает «Зеркало недели».
Собеседники издания из числа действующих и бывших сотрудников спецслужб прокомментировали перестановки в руководстве как «странные и опасные».
— Поклад имеет очень отдаленное отношение к классической контрразведке. Он высококлассный специалист по активным мероприятиям. Жесткий, циничный, опасный, умелый. Возглавляемое им пятое управление Департамента контрразведки (ДКР) занималось особыми заданиями. Сначала — в 14м и 15м годах — за линией фронта. Эти задания были скорее в духе ГУР МО. Кстати, Поклад и Бурба (экс-глава ГУР) очень много и тесно общались. Но со временем бывшее руководство Службы и Банковая приобщили команду пятого управления и к решениям бизнес-вопросов внутри страны, — дал характеристику на нового начальника контрразведки один из источников.
Другой высокопоставленный офицер Службы безопасности Украины предположил, что глава государства попросту не осознал последствий своего выбора.
— Учитывая опыт и специализацию Поклада, его назначили либо под большую разовую операцию, либо президент Зеленский просто не понял, что он сделал, — подытожил кадровый сотрудник СБУ.
Напомним, прежнего начальника департамента Александра Руснака сняли с должности 29 ноября.
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Вчера президент Владимир Зеленский назначил Александра Поклада новым начальником департамента контрразведки СБУ. Часть офицеров этого департамента интересуются целесообразностью такого кадрового решения.
Об этом сообщает «Зеркало недели».
Собеседники издания из числа действующих и бывших сотрудников спецслужб прокомментировали перестановки в руководстве как «странные и опасные».
— Поклад имеет очень отдаленное отношение к классической контрразведке. Он высококлассный специалист по активным мероприятиям. Жесткий, циничный, опасный, умелый. Возглавляемое им пятое управление Департамента контрразведки (ДКР) занималось особыми заданиями. Сначала — в 14м и 15м годах — за линией фронта. Эти задания были скорее в духе ГУР МО. Кстати, Поклад и Бурба (экс-глава ГУР) очень много и тесно общались. Но со временем бывшее руководство Службы и Банковая приобщили команду пятого управления и к решениям бизнес-вопросов внутри страны, — дал характеристику на нового начальника контрразведки один из источников.
Другой высокопоставленный офицер Службы безопасности Украины предположил, что глава государства попросту не осознал последствий своего выбора.
— Учитывая опыт и специализацию Поклада, его назначили либо под большую разовую операцию, либо президент Зеленский просто не понял, что он сделал, — подытожил кадровый сотрудник СБУ.
Напомним, прежнего начальника департамента Александра Руснака сняли с должности 29 ноября.