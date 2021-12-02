— Поклад имеет очень отдаленное отношение к классической контрразведке. Он высококлассный специалист по активным мероприятиям. Жесткий, циничный, опасный, умелый. Возглавляемое им пятое управление Департамента контрразведки (ДКР) занималось особыми заданиями. Сначала — в 14м и 15м годах — за линией фронта. Эти задания были скорее в духе ГУР МО. Кстати, Поклад и Бурба (экс-глава ГУР) очень много и тесно общались. Но со временем бывшее руководство Службы и Банковая приобщили команду пятого управления и к решениям бизнес-вопросов внутри страны, — дал характеристику на нового начальника контрразведки один из источников.