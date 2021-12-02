Федеральная служба безопасности РФ отчиталась, что разоблачила «разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб» в трех областях.

Об этом говорится на ресурсе спецслужб.

В ведомстве заявили, что в одном из регионов схватили отца и сына.

— Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 года рождения, и его сын, Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 года рождения, прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры, — сказано в уведомлении.

В спецслужбе добавили, что в машине у них якобы лежало огнестрельное оружие.

— Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 г.р., который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 тысячи долларов США, — отметили в релизе.

ФСБшники также отрапортовали о задержалии «агента Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, который прибыл в РФ с целью совершения террористического акта».

— Житель Киевской области Цилык Александр Викторович дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, начальника сектора – сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО. Теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, — написали в федеральном ведомстве, уточнив, что мужчину задержали «при следовании к месту преступления».

Напомним, этим летом ФСБ задержала в Туле гражданина Украины и обвинила его в собирании сведений, составляющих государственную тайну.