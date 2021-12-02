Киев и некоторые регионы Украины постепенно теряют показатели красной зоны карантина. Однако «желтой» зоне соответствуют только четыре области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, на 2 декабря «желтой» зоне соответствуют показатели Кировоградской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областей. Еще две области — Закарпатская и Полтавская — соответствуют «оранжевой» зоне.

Остальные регионы — «красные», однако в некоторых из них показатели заболеваемости улучшаются.

Так, по данным Минздрава, за последние три дня в Киеве не превышаются показатели уровня и динамики госпитализации, загруженности кроватей. В то же время, уровень заболеваемости 605 случаев на 100 тысяч населения при целевом показателе 75 случаев на 100 тысяч.

Похожая ситуация наблюдается в Луганской, Львовской и Херсонской областях. Там вторую неделю стабилизируется уровень госпитализаций и загруженность кроватей с кислородом. Несмотря на это, местные власти отказались выходить из «красной» зоны.

Отметим, что Минздрав ежесуточно отслеживает в регионах уровень заболеваемости COVID-19, госпитализации, тестирования и т.д. Однако вводит или отменяет ту или иную зону комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что в Украине за сутки 1 декабря зафиксировали 13 531 новый случай коронавируса. От осложнений умерли 525 человек, а 23 535 — выздоровели.