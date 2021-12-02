В Украине вчера, 1 декабря, зафиксировали 13 531 новый случай коронавирусного заболевания. От осложнений умерли 525 человек, а 23 535 — выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 3003 человека с подозрением или подтвержденным COVID-19. Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1418), Донецкой (803) и Житомирской (743) областях.

Лаборатории сделали 86 490 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 45 544, методом ИФА — 8912. Также сделали 32 034 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в стране провели более 15,9 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

С начала пандемии у нас обнаружили 3 463 872 случая COVID-19. Из них 87 057 человек скончались от осложнений заболевания, а более 2,99 миллиона — выздоровели.

Как сообщалось ранее, новые варианты коронавируса возникают из-за образовавшейся в мире «токсичной смеси». Она включает в себя слабые темпы вакцинации и низкий уровень тестирования.