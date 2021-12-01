Новые варианты коронавируса возникают из-за образовавшейся в мире «токсичной смеси». Она включает в себя слабые темпы вакцинации и низкий уровень тестирования.
Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
— В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования — рецепт для появления новых, более опасных вариантов (коронавируса, — прим.), — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус в своем вступительном слове на брифинге для СМИ.
Он призвал страны полностью финансировать глобальную инициативу ACT Accelerator по справедливому доступу к новым средствам диагностики, лечения и вакцинам от коронавируса.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что штамм коронавируса «Омикрон» представляет опасность миру из-за высоких темпов его распространения.
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Новые варианты коронавируса возникают из-за образовавшейся в мире «токсичной смеси». Она включает в себя слабые темпы вакцинации и низкий уровень тестирования.
Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
— В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования — рецепт для появления новых, более опасных вариантов (коронавируса, — прим.), — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус в своем вступительном слове на брифинге для СМИ.
Он призвал страны полностью финансировать глобальную инициативу ACT Accelerator по справедливому доступу к новым средствам диагностики, лечения и вакцинам от коронавируса.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что штамм коронавируса «Омикрон» представляет опасность миру из-за высоких темпов его распространения.