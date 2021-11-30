Всемирная организация здравоохранения предупредила, что штамм коронавируса «Омикрон» представляет опасность миру из-за высоких темпов его распространения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
— Омикрон имеет беспрецедентное количество спаечных мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство из-за их потенциального влияния на траекторию пандемии, – говорится в сообщении.
В ВОЗ отметили, что этот штамм может привести к тяжелым последствиям в некоторых регионах.
— Самое появление Omicron является еще одним напоминанием о том, что, хотя многие из нас думают, что мы покончили с COVID-19, это еще не закончилось, – сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.
Напомним, что Президент США Джо Байден обратился к американцам из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» – призвал не паниковать, вакцинироваться, а после завершенного курса прививок сделать бустер.
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Всемирная организация здравоохранения предупредила, что штамм коронавируса «Омикрон» представляет опасность миру из-за высоких темпов его распространения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
— Омикрон имеет беспрецедентное количество спаечных мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство из-за их потенциального влияния на траекторию пандемии, – говорится в сообщении.
В ВОЗ отметили, что этот штамм может привести к тяжелым последствиям в некоторых регионах.
— Самое появление Omicron является еще одним напоминанием о том, что, хотя многие из нас думают, что мы покончили с COVID-19, это еще не закончилось, – сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.
Напомним, что Президент США Джо Байден обратился к американцам из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» – призвал не паниковать, вакцинироваться, а после завершенного курса прививок сделать бустер.