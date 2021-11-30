Президент США Джо Байден обратился к американцам из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» — призвал не паниковать, вакцинироваться, а после завершенного курса прививок сделать бустер.

Его обращение цитирует «Голос Америки».

Байден подчеркнул, что новый штамм «вызывает беспокойство, но не является поводом для паники».

— Лучшая защита от нового штамма, или любых других, с которыми мы сталкивались, — это полная вакцинация и дополнительная прививка, – подчеркнул американский президент и добавил, что его команда уже работает с компаниями-производителями вакцин Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson над разработкой планов для чрезвычайных ситуаций или дополнительной вакцинации.

Пока о новом штамме «Омикрон» известно немного, но через две недели будет больше информации о заразности штамма и способности вызывать тяжелые заболевания и о том, эффективны ли существующие вакцины против него.

Напомним, что новый вариант коронавируса проник в Бельгию, Францию, Германию, Нидерланды, Данию и Чехию. «Омикрон» секвенировали впервые в Южной Африке, откуда он и происходит.