Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко подверг жесткой критике проект Государственного бюджета на следующий год. Он отметил, что в документе «слуги» не предусмотрели денег для масштабных обещаний, которые щедро раздал действующий президент в своем Послании в Верховную Раду.

Об этом пишет пресс-служба политсилы.

– В бюджете нет и следа того, о чем он говорил вчера. Ни расходов на экономические паспорта украинцев, ни 30 миллиардов на "большую термомодернизацию, – констатирует Петр Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» обратил внимание на оторванность власти от нужд простых граждан.

– Такое впечатление, что мы живем в разных странах. Народ живет в условиях низкой вакцинации, рекордной смертности, в условиях недофинансирования Государственного оборонного заказа, неиндексации пенсий, неиндексации зарплат. А власть живет в призрачном бреду иллюзий, – сказал лидер «Европейской Солидарности».

Порошенко подчеркнул, что международные финансовые учреждения уже пересмотрели прогноз ВВП Украины в сторону снижения.

–На экваторе никто не надеется на чудо. Но выдвигаем только самые главные требования, чтобы защитить людей. Первое – субсидии. Нам нужно защитить местные общины, компенсировать и спасти местное самоуправление и дать субсидии людям по простой формуле, – говорит Петр Порошенко.

От отметил, что нужно хотя бы выполнять закон о поэтапном увеличении зарплат учителей, хотя бы компенсировать индексацию.

– Перелопайте проект, но при свечах не найдете, где же там увеличение жалованья медикам, где 300% работающим с ководными больными. И если правительство хочет выполнить обещание Зеленского – нужно добавить еще 50 миллиардов, – сказал Петр Порошенко. – 23 миллиарда – и мы это требуем – нужно добавить пенсионерам на индексацию, – подчеркивает лидер партии.

Он возмутился, что сторожем в супермаркете можно заработать больше, чем воином, защищающим страну.

– Тем более что 14 октября обещали повышение. Три года не повышали. Именно сейчас пора выполнить обязательства. Требуем это сделать немедленно, – призвал Петр Порошенко.

Ранее лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко подчеркнул, что на сегодняшний день необходимо объединить все «антипутинские силы» страны.