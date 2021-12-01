Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что на сегодняшний день необходимо объединить все «антипутинские силы» страны.

Об этом он сказал во время выступления на Киевском Форуме по случаю 30-летия восстановленной Государственности и Свободы.

Петр Порошенко подчеркнул: российская угроза вышла на качественно новый и гораздо более опасный уровень.

— Сегодня, равно как и в международной солидарности, Украина нуждается и в национальном единстве. Но как бы тревожно ни было, как бы нас, украинцев, не пугали, я хочу подчеркнуть: нет никаких оснований для отчаяния, для пессимизма. Мы преодолевали трудности и в более трудные времена, мы являемся оптимистами. И нас вдохновляет способность украинцев защищать свою землю, защищать свое государство и ключевое — защищать свою свободу, — отметил экс-президент.

По его мнению, создание европейской Украины и уверенность в том, что она будет мощным, объединенным, демократическим государством объединяет украинцев.

— После Революции Достоинства, которая по-настоящему началась 1 декабря 2013 года, когда миллионы украинцев вышли на Майданы по всей Украине протестовать против несправедливости, против попытки власти забрать у них и у страны будущее, мы начали писать новую европейскую страницу нашей независимости. Ее авторами стали каждый из нас, и наши союзники, и друзья с обеих сторон Атлантики, — напомнил Петр Порошенко.

Лидер «ЕС» подчеркнул, что именно Владимир Путин — главный враг Украины.

— И мы как государственники готовы приложить все усилия для снижения внутриполитического напряжения, чтобы все политические силы внутри страны в конце концов могли сконцентрироваться на совместном плане противодействий внешней агрессии. Поэтому мы еще раз призываем власть к совместным действиям ради отечества, к объединению усилий. К международным партнерам мы обращаемся по поводу всесторонней поддержки этой борьбы, — резюмирует лидер партии «Европейская Солидарность».

Напомним, ранее пятый президент Украины заявил, что на Западе нет усталости от Украины, а этот тезис продвигает кремлевская пропаганда.