Пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что на Западе нет усталости от Украины, а этот тезис продвигает кремлевская пропаганда.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью программе The Week, пишет пресс-служба политсилы.

— Никакой усталости от Украины нет. Это нарратив, распространяемый Путиным, называется «Ukraine fatigue». Мне удалось это преодолеть во время миграционного кризиса 2016 года. Это удалось преодолеть и во время введения безвиза в 2016-2018 годах, и в отношении продолжения сотрудничества включительно с макрофинансовой помощью Евросоюза. Все годы моего президентства, – говорит Петр Порошенко.

Он также сообщил, что после поездки в Канаду планирует визит в США.

— Я, вернувшись из европейского турне, из Канады, сейчас планирую посетить Соединенные Штаты Америки с одной целью – возобновить проукраинскую коалицию после ковидного перерыв. Вопрос приоритета денег, а не ценностей – это один из элементов гибридной войны, которая раньше Путиным велась против Украины. А сегодня она ведется против Европы. Это именно то, о чем мы предупреждали с самого начала агрессии против нашего государства. Миграционный кризис, который организован сегодня на границе балтийских стран и Польши со стороны Беларуси. Ситуация в Боснии и Герцеговине, когда эта балканская страна находится под реальной угрозой прекращения существования. Вмешательство в выборы значительного количества европейских стран со стороны Российской Федерации означает одно – Путин делает атаку на ценности, целостность, единство европейских стран и трансатлантическое единство с Соединенными Штатами и Канадой, – убежден Петр Порошенко.

Напомним, что пятый президент Петр Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые, по мнению граждан Украины, сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины.