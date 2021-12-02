Пророссийские бандформирования боевиков «Л/ДНР» сменили тактику и начали чаще устраивать обстрелы из жилых районов, беря в заложники гражданское население.

Об этом командующий Операцией ОС Александр Павлюк рассказал в интервью для «Радио Свобода».

Генерал-лейтенант поделился своими наблюдениями за российскими оккупантами.

— В последнее время активность этих подразделений все-таки увеличивается. Видна четкая команда из Кремля по усилению активности для того, чтобы заставить не только Украину пойти на их условия, но и, наверное, весь мир. Мы к этому привыкли, спокойно к этому относимся. Даем достойный отпор. Эти волны - они периодически бывают и быстро угасают только после нашего ответа, — заметил Александр Павлюк.

Он добавил, что враги стали чаще скрываться за спинами мирного населения.

— Мы перехватили инициативу. Ответы наши все четче и точнее, поэтому противник пытается снова захватить инициативу, но, к радости для нас и к сожалению для них – им это не удается. Поэтому и увеличивается периодичность обстрелов, увеличивается мощность обстрелов…Противник пытается с максимально большой дистанции использовать вооружение. И что, к сожалению, четко просматривается - они прикрываются местным населением. Особенно много активности использования артиллерии. Это один из населенных пунктов. Еще что отмечается четко - они боятся уже стрелять - буквально короткие обстрелы и они сразу убегают, меняют позицию, потому что знают, что через несколько минут в это место придет ответ, — разъяснил командующий в ООС.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия готовит широкомасштабное наступление на Украину.