Николаевская область получила новую передвижную лабораторию, которая позволит оценивать загрязнение атмосферы в режиме реального времени и сразу же на это реагировать.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.

— Есть результаты кропотливой работы. Наконец-то передвижная лаборатория по измерению загрязнения воздуха уже в Николаеве. Она оснащена всем необходимым для проведения исследований, – сообщила Анна Замазеева.

По её словам, после прохождения сертификации мобильная лаборатория станет первой сертифицированной передвижной лабораторией в Украине.

— Обучение сотрудников Госпродпотребслужбы Николаевщины для работы возле лаборатории будет длиться около трех месяцев. Весной планируем приступить к исследованию. Использование этого автомобиля позволит оценить загрязнение атмосферы в режиме реального времени и сразу же на это реагировать, – добавила Анна Замазеева.

Глава облсовета также поблагодарила председателя Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов Владиславе Магалецкой, благодаря которой передача этой лаборатории в Николаевскую область стала возможной.

Ранее сообщалось, что на баланс Николаевской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей бесплатно направят специализированную передвижную лабораторию.