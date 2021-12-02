Экс-премьер Австрии Себастьян Курц объявил о своем решении прекратить заниматься профессиональной полиции.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

Журналистам политик рассказал, что на бесповоротное решение его сподвигло рождение сына Константина.

Обвинения в публикации джинсы в газете Österreich за средства налогоплотельщиков Курц прокомментировал ремаркой о том, что он «не святой, но и не преступник». Сами обвинения он также назвал ложными.

После осенней отставки с поста канцлера Себастьян Курц вернулся к депутатству в Национальном совете и занял кресло руководителя правящей консервативной Австрийской народной партии. Теперь он выйдет из нее и передаст место руководителя Августу Вёгингеру.

Ранее сообщалось, канцлер Австрии Себастьян Курц вернулся домой из встречи в Тель-Авиве на борте, которым, вероятно, владеет беглый олигарх Дмитрий Фирташ.