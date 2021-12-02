Исполком Южноукраиского горсовета отправил запрос на предоставление экспертизы относительно соответствия названия города стандартам правописания украинского языка.

Об этом упомянул секретарь горсовета Александр Акуленко в ходе заседания 21-й сессии, передает местное издание ЮжкаNewsCity.

В результате дискуссии власти решили, что переименование Южноукраинска — не самый актуальный вопрос для территориальной громады. Подчеркивается, что эта процедура повлечет за собой значительные траты из бюджета города.

Александр Акуленко сообщил депутатам, что исполнительный комитет направил письмо в Украинскую национальную комиссию по вопросам правописания с просьбой предоставить экспертное заключение относительно соответствия названия города Южноукраинска стандартам правописания государственного языка.

Кроме того, депутат Елена Петрина предложила рассмотреть вопрос переименования Южноукраинска в ходе комиссии по законности, а также вынести его на следующее пленарное заседание.

Напомним, ранее депутаты городского совета Первомайска не поддержали идею Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя о переименовании города.