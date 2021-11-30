Депутаты городского совета Первомайска не поддержали идею Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя о переименовании города.

Свою позицию они изложили в письме языковому омбудсмену Тарасу Креминю, сообщает журналист Макс Назаров в своем Telegram-канале.

Секретарь горсовета Михаил Медведчук рассказал что депутаты изучили вопрос переименования Первомайска и пришли к мнению, что такой шаг является излишним.

Они указывают, что украинские словари никаким образом не опровергают существование и употребление в украинском языке слов «первый» и «май». В то же время они приводят в пример украинского писателя Николая Винграновского, который в своих работах также использовал слово «май».

— Даже наш земляк, гениальный украинский поэт Николай Винграновский красиво употрблял слово «май» и не стремился откреститься от особенностей югоукраинской речи. Основу «перв» мы видим в словам «первичный», «первоначальный», «первоцвет» (сочинение «Первінка» Николая Винграновского), – сказано в сообщении.

Далее указывается, что отмечать Международный день солидарности трудящихся 1 мая начали в Чикаго, поэтому слово «май» не несет в себе коммунистической направленности.

— Имя существительное «май» в европейских городах – это название места, поэтому российское «май» является заимствованным из этих языков. Кроме этого, «май» в толковых словарях имеет право на употребление в значении названия места. Касаемо «коммунистичности», то Международный день солидарности трудящихся – это не коммунистическое название. Празднику положили начало 1 мая 1886 года американские работники Чикаго. На сегодняшний день оно отмечается в 142 странах мира, – сказано в сообщении.

Напомним, что на сайте Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя была размещена информация о том, что языковой омбудсмен хочет переименовать ряд населенных пунктов в Николаевской области и уже направил соответствующие обращения руководителям местных советов.

Позже стало известно, что в Первомайске, Южноукраинске, поселках Арбузинка и Луч вопрос о переименовании не рассматривали. Никаких писем с рекомендациями от омбудсмена Тараса Креминя администрации городов и поселков не получали.

Кроме этого, народный депутат Максим Дырдин решил узнать мнение жителей Арбузинки, Первомайска и Южноукраинска по поводу инициативы языкового омбудсмена Тараса Креминя о переименовании их населенных пунктов. Спустя месяц народный депутат сообщил, что «антикоррупционная» комиссия Первомайского городского совета не поддержала идею переименовать город Первомайск.

Народный депутат Украины Максим Дырдин также заявил, что не позволит переименовать город Первомайск без проведения референдума.