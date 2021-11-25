Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Максим Дырдин заявил, что не позволит переименовать город Первомайск без проведения референдума.

Об этом народный депутат заявил во время сессии Первомайского городского совета, пишут НикВести.

— Есть разные мысли, разные позиции по этому вопросу. Я хочу сказать от себя. Пока я народный депутат Украины по Первомайскому району никакая смена названия через Верховную Раду не пройдет без согласования с жителями города Первомайск. Это касается не только города Первомайск, это касается любого села, поселка Первомайского района. Без слушаний, без референдума, без обсуждения – такое решение приниматься без мнения жителей не будет. Я уверяю вас в этом, – сказал Максим Дырдин.

Напомним, что на сайте Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя была размещена информация о том, что языковой омбудсмен хочет переименовать ряд населенных пунктов в Николаевской области и уже направил соответствующие обращения руководителям местных советов.

Позже стало известно, что в Первомайске, Южноукраинске, поселках Арбузинка и Луч вопрос о переименовании не рассматривали. Никаких писем с рекомендациями от омбудсмена Тараса Креминя администрации городов и поселков не получали.

Кроме этого, народный депутат Максим Дырдин решил узнать мнение жителей Арбузинки, Первомайска и Южноукраинска по поводу инициативы языкового омбудсмена Тараса Креминя о переименовании их населенных пунктов. Спустя месяц народный депутат сообщил, что «антикоррупционная» комиссия Первомайского городского совета не поддержала идею переименовать город Первомайск.