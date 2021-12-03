Исландия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию вернуть Киеву контроль над временно оккупированным Крымом.

Об этом заявила министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, пишет Укринформ.

— Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод – и призываем Россию вернуть Украине контроль над Крымом, — заявила глава исландского МИД.

Она также выразила глубокую обеспокоенность по поводу дестабилизации ситуации в регионе, в том числе в контексте событий вокруг Украины.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил в своей верности Кремлю и пообещал «делать все», чтобы вернуть Украину.