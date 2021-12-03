Канцлер Австрии Александер Шалленберг намерен уйти в отставку спустя всего через семь недель после вступления в должность.
Об этом говорится в письменном заявлении, сообщает DW.
По словам Александра Шалленберга, он освободит свой пост, как только станет ясно, кто будет руководить Австрийской народной партией.
— Я придерживаюсь твердого мнения, что оба поста — главы правительства и федерального председателя партии, набравшей в Австрии наибольшее количество голосов, — должны быть быстро воссоединены в одних руках, — объяснил Александер Шалленберг свой шаг.
Он уточнил, что никогда не ставил перед собой цель возглавить АНП.
Накануне экс-премьер Австрии Себастьян Курц объявил о своем решении прекратить заниматься профессиональной политикой.
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Канцлер Австрии Александер Шалленберг намерен уйти в отставку спустя всего через семь недель после вступления в должность.
Об этом говорится в письменном заявлении, сообщает DW.
По словам Александра Шалленберга, он освободит свой пост, как только станет ясно, кто будет руководить Австрийской народной партией.
— Я придерживаюсь твердого мнения, что оба поста — главы правительства и федерального председателя партии, набравшей в Австрии наибольшее количество голосов, — должны быть быстро воссоединены в одних руках, — объяснил Александер Шалленберг свой шаг.
Он уточнил, что никогда не ставил перед собой цель возглавить АНП.
Накануне экс-премьер Австрии Себастьян Курц объявил о своем решении прекратить заниматься профессиональной политикой.