Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко «сжег все мосты» с Украиной, заявив о желании посетить временно оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Дмитрий Кулеба назвал Александра Лукашенко «диктатором».

Министр считает его слова о намерении посетить оккупированный Крым являются «небольшой, но важной деталью большей картины».

— Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины, – сказал глава МИД.

По словам Дмитрия Кулебы, сценарий совместного вторжения России и Беларуси рассматривается «на очень серьезном уровне». При этом пока не видно подготовки беларуской армии к операциям против Украины или, что беларуское руководство может разрешить РФ использовать свою территорию для вторжения, говорит министр.

— Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы. Политические заявления Минска сейчас являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой, – отметил министр.

По его мнению, сейчас на границу с Беларусью необходимо направить военных, чтобы не допустить подобных сценариев. Украина ищет, где взять эти ресурсы, поскольку деятельность Беларуси соответствует военным интересам России, добавил Кулеба.

В Госдепе США заявили, что не хотят видеть излишней дестабилизации из-за анонсированных учений России и Беларуси возле границ Украины.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым стал российским «после референдума».