В Болгарии начал заседать новый парламент, депутатов которого выбрали в ходе последних ноябрьских выборов, которые стали третьими за 2021 год. Предыдущие были летом, а самые первые еще весной.
Об этом информирует Dnevnik.
В обновленном Национальном Собрании будет семь партий — на одну больше, чем в предыдущем составе.
Четыре партии уже сформировали коалицию – договориться удалось «Мы продолжаем перемены», BSP, «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария». В общей сложности у них 134 голоса.
Бывшие правящие партии ГЕРБ и ДПС набрали 93 голоса, чего явно не хватает для получения большинства. Националистическая партия «Возрождение», которая впервые проходит в парламент, имеет меньше всего депутатов – 13 мандатов.
Депутаты принесли присягу, закрепленную в Конституции, которая гласит: «Я клянусь именем Республики Болгарии соблюдать Конституцию и законы страны и во всех своих действиях руководствоваться интересами народа». В зале пленарных заседаний прозвучали гимны Болгарии и Евросоюза.
Напомним, болгарский президент Радев, назвавший Крым «российским», пошел на новый срок.
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КапсуляціяСтанислав Мартиросов
В Болгарии начал заседать новый парламент, депутатов которого выбрали в ходе последних ноябрьских выборов, которые стали третьими за 2021 год. Предыдущие были летом, а самые первые еще весной.
Об этом информирует Dnevnik.
В обновленном Национальном Собрании будет семь партий — на одну больше, чем в предыдущем составе.
Четыре партии уже сформировали коалицию – договориться удалось «Мы продолжаем перемены», BSP, «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария». В общей сложности у них 134 голоса.
Бывшие правящие партии ГЕРБ и ДПС набрали 93 голоса, чего явно не хватает для получения большинства. Националистическая партия «Возрождение», которая впервые проходит в парламент, имеет меньше всего депутатов – 13 мандатов.
Депутаты принесли присягу, закрепленную в Конституции, которая гласит: «Я клянусь именем Республики Болгарии соблюдать Конституцию и законы страны и во всех своих действиях руководствоваться интересами народа». В зале пленарных заседаний прозвучали гимны Болгарии и Евросоюза.
Напомним, болгарский президент Радев, назвавший Крым «российским», пошел на новый срок.