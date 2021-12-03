Согласно прогнозам Национальной академии наук, население Украины к концу века сократится до 22 миллионов.
Об этом сообщил член-корреспондент НАН Александр Гладун, говорится на сайте академии.
— К концу XXI века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим путей остановки этого процесса, — отметил он.
Этот процесс присущ большинству стран Европы, которые решают проблему за счет мигрантов.
— Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора, — добавили в НАН.
Отметим, что по данным Госстата, по состоянию на 1 сентября население Украины составляло чуть больше 41,3 миллиона человек.
Ранее Министерство цифровой трансформации Украины и американская компания Apple подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в ходе переписи населения в 2023 году.
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Согласно прогнозам Национальной академии наук, население Украины к концу века сократится до 22 миллионов.
Об этом сообщил член-корреспондент НАН Александр Гладун, говорится на сайте академии.
— К концу XXI века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим путей остановки этого процесса, — отметил он.
Этот процесс присущ большинству стран Европы, которые решают проблему за счет мигрантов.
— Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора, — добавили в НАН.
Отметим, что по данным Госстата, по состоянию на 1 сентября население Украины составляло чуть больше 41,3 миллиона человек.
Ранее Министерство цифровой трансформации Украины и американская компания Apple подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в ходе переписи населения в 2023 году.