Согласно прогнозам Национальной академии наук, население Украины к концу века сократится до 22 миллионов.

Об этом сообщил член-корреспондент НАН Александр Гладун, говорится на сайте академии.

— К концу XXI века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим путей остановки этого процесса, — отметил он.

Этот процесс присущ большинству стран Европы, которые решают проблему за счет мигрантов.

— Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора, — добавили в НАН.

Отметим, что по данным Госстата, по состоянию на 1 сентября население Украины составляло чуть больше 41,3 миллиона человек.

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины и американская компания Apple подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в ходе переписи населения в 2023 году.