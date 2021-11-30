Министерство цифровой трансформации Украины и американская компания Apple подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в ходе переписи населения в 2023 году.

В Офисе президента сообщили, что документ подписали вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор Apple по взаимодействию с органами государственной власти стран и регионов Марк Леннон.

Apple будет сотрудничать с министерством в рамках Всеукраинской переписи населения в 2023 году.

— Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, — прокомментировал президент Владимир Зеленский в Twitter.

Также Apple поможет в переходе Украины к режиму paperless. Компания обеспечит поддержку в использовании и усовершенствовании приложения «Дія» на базе операционной системы iOS.

Владимир Зеленский отметил, что диджитализация государственных сервисов является одним из главных приоритетов власти. Марк Леннон сказал, что согласен с мнением, что технологии для Украины являются вопросом национальной безопасности.

Напомним, Кабинет министров Украины установил срок проведения Всеукраинской переписи населения. Она пройдет в 2023 году. Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может произойти в 2030 году.