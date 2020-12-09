Кабинет министров Украины установил срок проведения Всеукраинской переписи населения. Она пройдет в 2023 году. Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может произойти в 2030 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение правительства на заседании в среду, 9 декабря.

Предварительно, на перепись населения будет необходимо 7,26 миллиарда гривен. Большая часть этих средств (около 70%) пойдет на заработную плату персонала, который будет выполнять работу.

Для подготовки и проведения переписи населения Украины планируется задействовать свыше 98 тысяч временных работников.

Известно, что последняя Всеукраинская перепись населения в Украине прошла в 2001 году.

Ранее в Госстате отметили, что также важна сельскохозяйственная перепись, которая еще ни разу в Украине не проводилась.

Напомним, в январе 2020 года Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины.