В Вознесенске родители учеников выйдут на акцию против закрытия школ №2, №7 и лицея «Инсайт». Местные власти утверждают, что решение о ликвидации учебных заведений еще не принято.

Об этом сообщает издание «Вознесенський Вісник».

Акция состоится 8 декабря на Центральной площади. Кроме того, по городу распространяется акция установки рамок на фото в Facebook с хэштегом #ЗахищаюОсвіту. К волне поддержки учебных заведений присоединились директора, учителя, депутаты, общественные активисты и бизнесмены.

Трудовые коллективы лицея «Инсайт» и школ №2, №7 написали официальные обращения к руководству города против закрытия учебных заведений.

В свою очередь мэр Евгений Величко сообщил, что решение о ликвидации еще не принято и пообещал, что будет создана рабочая группа, которая все подробно изучит и проанализирует, после чего будет принято окончательное решение по этому вопросу. Также Евгений Величко опроверг информацию о строительстве торгового центра на территории школы №2.

Напомним, что облсовет не поддержал ликвидацию общеобразовательной школы-интернат № 3, расположенной в Николаеве.