Президент Владимир Зеленский не дал случиться путчу 1 декабря, нанеся превентивный удар.

Об этом замглавы фракции «СН» рассказала в комментарии для Liga.net.

Евгения Кравчук акцентировала, что Зеленский опередил мятежников и не дал состояться готовящемуся перевороту.

— Зеленский на пресс-конференции сыграл на опережение … Заходишь в темную комнату, включаешь свет, и все быстро разбегаются по углам. Это то, что сделал президент на пресс-конференции. Включил свет. И все сразу спрятались. Понятно: раз есть такая информация, есть записи, СБУ начинает расследование, то прийти и совершать неконституционные действия — это явка с повинной, — подчеркнула заместительница руководителя президентской фракции.

Ранее сегодня Владимир Зеленский заявлял, что спецслужбы донесли ему информацию о готовящемся путче при участии представителей России.