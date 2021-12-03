Глава правления «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявляет, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров готовит фальсификацию конкурса на руководителя САП, а помогает ему в этом генпрокурор Ирина Венедиктова.

Об этом Виталий Шабунин написал в Facebook.

–Ниже стейтмент стран G7 относительно фальсификации конкурса на руководителя САП, которую готовит Татаров. Помогает ему в этом Венедиктова. Как-то совсем «случайно» с сайта ОГП исчез раздел, посвященный конкурсу. И совсем «случайно» Венедиктова снесла с сайта объявление о сегодняшнем заседании комиссии, которое должно состояться в 17:30, и будет транслироваться на официальном YouTube канале комиссии, – написал он.

Виталий Шабунин подчеркнул, что это будет важное заседание, ведь на нем члены комиссии должны объявить баллы за практическое задание, где, по его словам, и будет видна фальсификация, а также назначать дату собеседования с двумя финалистами.

Как известно, Зеленский назначил Олега Татарова замглавы Офиса президента 5 августа прошлого года. Против назначения Татарова в Офисе президента выступила инициативная группа пострадавших во время Революции Достоинства. Дело в том, что Татаров во время событий Евромайдана работал в Министерстве внутренних дел.

Напомним, что Олегу Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции. Следствие утверждает, что, работая в строительной компании «УкрБуд», он мог быть причастен к предоставлению взятки за недостоверное заключение судебного эксперта по делу об афере с квартирами для военных Национальной гвардии.

В декабре 2020 года Офис генерального прокурора отозвал ходатайство об избрании ему меры пресечения.



