Николаевский видеоблогер Олег Мудрак заявил, что в отличие от городских чиновников, ему удалось узнать, кто является собственником заброшенного дома по улице Шнеерсона, 8.

В своем видеоблоге он рассказал, что дом разбит на три адреса, на каждом из которых зарегистрированы по два собственника.

— Я сегодня знаю, кто там собственник. Дом разбит на три отдельных адреса, в каждом адресе по два владельца. Но, я вам об этом не скажу. Мне просто смешно то, о чем заявляют ваши подчиненные, которые пытаются выставить в дураках вас и вашего непосредственного начальника — мэра Александра Сенкевича, — сказал Олег Мудрак.

Олег Мудрак также дал несколько советов о том, как решить дальнейшую судьбу заброшенного здания в центре города.

— Обращайтесь в суд! Первое, нарушены правила благоустройства города. Составьте протоколы, составьте акты, наложите штрафы на установленных владельцев за то, что дом содержится в таком антисанитарном состоянии. Второе, проверьте полноту уплаты налогов за землю — запрос в налоговую. Аккумулируйте эти документы, передавайте в суд и арестовывайте это недвижимое имущество. Более, чем уверен, что никто никаких налогов не оплатил, санитарное состояние улучшать не будет. Накладывайте арест, а дальше — на рассмотрение суда и возможно ставьте вопрос о том, чтобы его либо выставить на аукцион для продажи, либо передать в коммунальную собственность города Николаева, — сказал Олег Мудрак.

Ранее сообщалось, по адресу заброшенного дома, в котором давно поселились бездомные, зарегистрировано ФЛП. Кому принадлежит здание до сих пор не установлено.

Напомним, что в октябре нынешнего года в Николаевском горсовете решили разобраться с заброшенным домом в центре города по улице Шнеерсона, 8. Вице-мэр Виталий Луков поручил администрации Центрального района улучшить санитарное состояние территории дома. Также соответствующие службы должны были установить его владельцев. Но все попытки оказались неудачными.