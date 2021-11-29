В Николаеве по адресу заброшенного дома в центре города, в котором давно поселились бездомные, зарегистрировано ФЛП. Кому принадлежит здание до сих пор не установлено.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям, говорится в сюжете ТРК МАРТ.

Напомним, что в октябре нынешнего года в Николаевском горсовете решили разобраться с заброшенным домом в центре города по улице Шнеерсона, 8. Вице-мэр Виталий Луков поручил администрации Центрального района улучшить санитарное состояние территории дома. Также соответствующие службы должны были установить его владельцев. Но все попытки оказались неудачными.

Заместитель начальника управления жилищного хозяйства департамента ЖКХ Александр Репин сообщил, что было проведено комиссионное обследование дома. По его результатам установлено, что объект находится в неудовлетворительном состоянии и на сегодняшний день не подлежит ремонту или реконструкции. Александр Репин отметил, что комиссия рекомендует «заложить окна и двери» и продолжить искать владельцев.

Глава Центрального района Алексанр Бераза сообщил, что в доме осуществляют предпринимательскую деятельность и по этому адресу зарегистрировано ФЛП. Этот факт возмутил первого заместителя мэра Виталия Лукова, так как комиссии до сих пор не установила владельца и не предоставила информацию о предпринимателе.

– Люди добрые, вы какие-то…смешные. Я туда пошел, я увидел, что там осуществляют деятельность, задал вопрос. Вы идете туда, неужели вы думаете прямолинейно, – задал вопрос Виталий луков. – Мы не в полномочии проверять предпринимательскую деятельность, – ответил Александр Репин. – Так не нужно вам проверять предпринимательскую деятельность. Мы могли принять какое-то решение ошибочно. В вашем акте есть, что там осуществляется предпринимательская деятельность? Нет. Потому что вам этого не говорили. Прикольно, – отметил Виталий Луков.

Директор юридического департамента Николаевского горсовета Инна Бочарова рассказала, что в Едином государственном реестре есть информация о владельцах дома, но необходимо выяснить, живы ли они.

– Мы направили запросы в Центральный отдел регистрации актов гражданского состояния, управление государственной регистрации Южного межрегионального управления юстиции с целью выявления регистрации возможной смерти этих граждан, которые числятся владельцами. Также направлен запрос в Первую нотариальную контору касательно наличия наследственных дел. Кроме того, направлен запрос в управление земельных ресурсов, чтобы выяснить вопрос, обращался ли кто-то касательно отведения этого земельного участка, – рассказала Инна Бочарова отметив, что ответов на запросы до сих пор нет.

Напомним, что в начале года в подвале четырехэтажного многоквартирного дома в Николаеве пара бомжей оборудовала себе жилье. Они сделали свет, импровизированную кухню, спальное место и установили ведро вместо туалета.