Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что государственный переворот в Украине не произошло из-за того, что президент Владимир Зеленский вынес эту тему на публичное обсуждение.

Об этом он сообщил в комментарии «LIGA.net».

— Когда все взгляды направлены на заговорщиков, им достаточно неудобно под яркими софитами брутально захватывать «почту и телеграф», потому что такие действия возможны только врасплох, когда их никто не ожидает. Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются вовлечь отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться, — сообщил Михаил Подоляк.

Он отметил, что такие действия президента привлекли больше внимания «к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным деструктивным действиям олигархов и связанным с ними политикам и организациям, к возможным агрессивным шагам с российской стороны».

По мнению Михаила Подоляка, серьезное внимание западных политиков и дипломатов к ситуации не могло не сказаться на том, «какие организации и политики присутствовали вчера на улице, сколько вообще там было людей и чем закончилась эта акция».

— Все-таки защита демократических институций и нормального функционирования государства — это вполне справедливая задача, в отличие от попыток тех же традиционных политических и экономических игроков использовать людей на улицах для того, чтобы протиснуться куда-то во власть и получить что-то от государства, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, президент Владимир Зеленский на брифинге сообщил, что у украинской разведки есть информация о подготовке в Украине государственного переворота. К этому были причастны граждане Украины и России, при этом обсуждалось привлечение Рината Ахметова.