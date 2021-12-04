У президента США налицо симптомы простуды: вероятнее всего, она передалась ему от полуторагодовалого внука — и это точно не коронавирус.
Об этом Байден рассказал журналистам после выступления в Белом доме, посвященного экономическим вопросам, сообщает Укринформ.
— Я в порядке. Я каждый день должен сдавать COVID-тест. Меня проверяют на все штаммы, — сказал Джо Байден в ответ на замечание журналистов, что его голос стал хриплым.
Президент рассказал, что его полуторагодовалый внук простудился.
— Он любит целовать своего дедушку. И он целовал меня, но в любом случае это просто простуда, — отметил Джо Байден.
Медицинский офис Белого дома подтвердил симптомы простуды у президента Джо Байдена. При этом его тесты на коронавирус и грипп дали отрицательный результат.
Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным пройдут в ближайшее время.
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У президента США налицо симптомы простуды: вероятнее всего, она передалась ему от полуторагодовалого внука — и это точно не коронавирус.
Об этом Байден рассказал журналистам после выступления в Белом доме, посвященного экономическим вопросам, сообщает Укринформ.
— Я в порядке. Я каждый день должен сдавать COVID-тест. Меня проверяют на все штаммы, — сказал Джо Байден в ответ на замечание журналистов, что его голос стал хриплым.
Президент рассказал, что его полуторагодовалый внук простудился.
— Он любит целовать своего дедушку. И он целовал меня, но в любом случае это просто простуда, — отметил Джо Байден.
Медицинский офис Белого дома подтвердил симптомы простуды у президента Джо Байдена. При этом его тесты на коронавирус и грипп дали отрицательный результат.
Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным пройдут в ближайшее время.