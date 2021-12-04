В ответ на требования России президент США Джо Байден сказал, что не принимает ничьих «красных линий» — после того, как российский президент Владимир Путин заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть «красной линией» для России.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ.

— Мы знаем о действиях России уже давно, и я жду, что мы проведем длинную дискуссию с Путиным. Я не принимаю ничьих «красных линий», — сказал Джо Байден.

На днях ранее Владимир Путин заявил, что хочет «конкретных договоренностей» на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы предполагали, что Альянс не будет расширяться на восток. Владимир Путин ушел от упоминаний конкретных стран, но его слова явно касаются, прежде всего, Украины и Грузии.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным пройдут в ближайшее время.