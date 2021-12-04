Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева рассказала, что в этом году за счет софинансирования из государственного, областного и местных бюджетов приобрели два десятка школьных автобусов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

— Счастливые дети — успешное будущее Николаевщины! Дети — наше будущее, продолжение не только нас самих, нашего рода, но и нашего государства. Поэтому забота об их комфорте одна из наших главнейших задач. За средства государственной субвенции и софинансирования из облсовета и громад в этом году приобрели два десятка школьных автобусов. Чтобы школьники могли ездить на соревнования и конкурсы, экскурсии, посещать исторические места области, — отметила Анна Замазеева.

Транспорт получили:

Березнеговатский поселковый совет;

Куцурубский сельсовет;

Шевченковский сельсовет;

Нечаянский сельсовет;

Кривоозерский поселковый совет;

Мостовский сельсовет;

Новоодесский городской совет;

Новобугский городской совет;

Доманевский поселковый совет;

Южноукраинский городской совет;

Братский поссовет;

Антоновский сельсовет;

Лысогорская школа-интернат;

Вознесенская специализированная школа-интернат;

Николаевская школа-интернат № 4;

Николаевская школа-интернат № 7.

— Счастлива, что в учебных заведениях одной маленькой проблемой стало меньше и на несколько счастливых десятков детей и родителей — больше, — отметила она.

Анна Замазеева также рассказала, что осмотрела Николаевскую школу-интернат № 4: классы, пищеблок, медпункт, спортзал и бассейн.

— Удивлена, насколько персонал «горит» своим делом и создает уютную атмосферу в школе. К каждому ребенку ищут индивидуальный подход, чтобы учащиеся получали удовольствие от обучения и верили в свои силы. Планировочная организация помещений достойна отдельного внимания. Каждая составляющая школы подробно продумана для удобства детей. Спасибо директору школы, которая заботится о своем, как настоящая хозяйка, — добавила глава облсовета.

Ранее на территории санатория «Дубки» депутаты и глава Николаевского облсовета Анна Замазеева высадили молодые деревья.