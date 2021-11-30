На территории санатория «Дубки» депутаты и глава Николаевского облсовета Анна Замазеева высадили молодые деревья.

Об этом Анна Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.

— Вместе с депутатами областного совета присоединилась к акции «Цветущая Николаевщина» в рамках Президентской программы «Зеленая страна». В скором времени в «Дубках» начнется реабилитация детей из детской областной больницы. Поэтому хвойные деревья станут особенно полезны. Ведь (интересный факт) эти деревья выделяют в воздухе полезные летучие вещества — фитонциды. Они обладают способностью убивать вредные микроорганизмы, — отметила она.

Анна Замазеева добавила, что такие акции также прошли во всех районах области — Баштанском, Вознесенском, Николаевском и Первомайском.

Все саженцы (среди них и хвойные и лиственные деревья) были закуплены Управлением экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации через электронную систему публичных закупок Украины ProZorro.

Также она осмотрела с депутатами помещения санатория.

— Уверю, что все в хорошем состоянии и готово к детям. Кроме этого, получила ответ от Николаевского регионального фтизиопульмонологического медицинского центра относительно безопасности проведения реабилитации в «Дубках», где раньше лечились детки с туберкулезом. Но в течение 15 последних лет дети, больные активным туберкулезом, там не находились. А санаторий принимал на оздоровление исключительно излеченных деток, абсолютно безопасных для других. Спасибо всем, кто присоединился и сделал наш край еще красивее и экологичнее! — написала она.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева объяснила, почему для реабилитации детей на Николаевщине выбрали именно санаторий «Дубки».