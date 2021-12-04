Уволенный в запас полковник Роман Червинский, принимавший участие в попытке задержания «вагнеровцев», рассказал об угрозах из Офиса Президента после провала спецоперации.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

— Сначала были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента. После совещания в Офисе президента нам передавались посылы, что «вы будете привлечены к ответственности, что вы должны молчать», — рассказал Роман Червинский.

Он добавил, что угрозы начали поступать после того, как в обществе и СМИ начали обсуждать провал операции.

Роман Червинский

— Были предложения сказать, что операции не было. Именно в двадцатых числах февраля этого года мы были у руководителей наших подразделений, и они это говорили прямым текстом, что «или молчите»... Вообще пытались убедить нас, меня лично, человека, который провел не менее 10 операций, что это была российская операция. Мне было смешно, и поэтому я не хотел с ними об этом говорить. И поэтому начались угрозы. Они сказали, что они аннулируют наши паспорта, что они начнут уголовные производства, — рассказал он.

Ранее в расследовании программы «Схемы» рассказали, что загранпаспорта пятерых уволенных из Главного управления разведки сотрудников, которые принимали участие в подготовке спецоперации против наемников ЧВК Вагнера, признали недействительными. Среди них и Роман Червинский.