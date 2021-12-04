Лидеры группировок боевиков «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти «Единая Россия».

Об этом говорится на сайте политсилы.

Партбилеты вручил в субботу, 4 декабря, глава партии «Единая Россия», бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев.

Торжественная церемония вручения партбилетов прошла перед открытием третьего, заключительного этапа съезда «Единой России» в субботу.

На нем должны быть переизбраны руководящие и центральные органы партии.

При этом, как пишет Telegram-канал Klymenko Time, глава «ЛНР» Леонид Пасечник вступил в партию «Единая Россия» еще 20 ноября. Партийный билет ему в Луганске вручил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Во время вручения представитель «ЛНР» заверил депутата, а в его лице — и руководство партии, — в том, что они «не подведут».

«Видимо, в Кремле хотят акцентировать внимание на получении лидерами «ЛДНР» партбилетов российской партии власти. Поэтому для Пасечника процедуру решили повторить», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский депутат Виктор Водолацкий приехал на оккупированные территории Украины и начал агитировать местных жителей из занятых боевиками районов Луганщины и Донетчины за вступление в «Единую Россию».