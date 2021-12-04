Лидеры группировок боевиков «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти «Единая Россия».
Об этом говорится на сайте политсилы.
Партбилеты вручил в субботу, 4 декабря, глава партии «Единая Россия», бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев.
Торжественная церемония вручения партбилетов прошла перед открытием третьего, заключительного этапа съезда «Единой России» в субботу.
На нем должны быть переизбраны руководящие и центральные органы партии.
При этом, как пишет Telegram-канал Klymenko Time, глава «ЛНР» Леонид Пасечник вступил в партию «Единая Россия» еще 20 ноября. Партийный билет ему в Луганске вручил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Во время вручения представитель «ЛНР» заверил депутата, а в его лице — и руководство партии, — в том, что они «не подведут».
«Видимо, в Кремле хотят акцентировать внимание на получении лидерами «ЛДНР» партбилетов российской партии власти. Поэтому для Пасечника процедуру решили повторить», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский депутат Виктор Водолацкий приехал на оккупированные территории Украины и начал агитировать местных жителей из занятых боевиками районов Луганщины и Донетчины за вступление в «Единую Россию».
|
Медіаситуація в Миколаєві: Нові правила на доступ до міської радиКатерина Середа
|
КапсуляціяСтанислав Мартиросов
Лидеры группировок боевиков «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти «Единая Россия».
Об этом говорится на сайте политсилы.
Партбилеты вручил в субботу, 4 декабря, глава партии «Единая Россия», бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев.
Торжественная церемония вручения партбилетов прошла перед открытием третьего, заключительного этапа съезда «Единой России» в субботу.
На нем должны быть переизбраны руководящие и центральные органы партии.
При этом, как пишет Telegram-канал Klymenko Time, глава «ЛНР» Леонид Пасечник вступил в партию «Единая Россия» еще 20 ноября. Партийный билет ему в Луганске вручил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Во время вручения представитель «ЛНР» заверил депутата, а в его лице — и руководство партии, — в том, что они «не подведут».
«Видимо, в Кремле хотят акцентировать внимание на получении лидерами «ЛДНР» партбилетов российской партии власти. Поэтому для Пасечника процедуру решили повторить», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский депутат Виктор Водолацкий приехал на оккупированные территории Украины и начал агитировать местных жителей из занятых боевиками районов Луганщины и Донетчины за вступление в «Единую Россию».