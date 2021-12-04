Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин вечером 7 декабря планируют созвониться по защищенной линии.

Об этом сообщает «РИА новости» со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

«Общение Путина и Байдена запланировано на вечер вторника», — сообщил он агентству.

Представитель Кремля уточнил, что президенты США и России самостоятельно определят необходимое для разговора время.

По данным агентства Reuters, разговор Байдена и Путина пройдет по защищенной видеосвязи. Президент США планирует обсудить со своим российским коллегой Украину и ряд других вопросов. В частности, американский лидер намерен заявить об обеспокоенности военной активностью России возле украинской границы.

Ранее появилась информация, что содержание больше 94 тысяч российских военных возле границ Украины и на временно оккупированных территориях стоит России примерно 10 миллионов долларов в сутки.

Напомним, американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.