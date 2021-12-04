Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин вечером 7 декабря планируют созвониться по защищенной линии.
Об этом сообщает «РИА новости» со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.
«Общение Путина и Байдена запланировано на вечер вторника», — сообщил он агентству.
Представитель Кремля уточнил, что президенты США и России самостоятельно определят необходимое для разговора время.
По данным агентства Reuters, разговор Байдена и Путина пройдет по защищенной видеосвязи. Президент США планирует обсудить со своим российским коллегой Украину и ряд других вопросов. В частности, американский лидер намерен заявить об обеспокоенности военной активностью России возле украинской границы.
Ранее появилась информация, что содержание больше 94 тысяч российских военных возле границ Украины и на временно оккупированных территориях стоит России примерно 10 миллионов долларов в сутки.
Напомним, американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.
Как сообщалось, украинская разведка анализирует все сценарии по поводу возможного широкомасштабного вторжения РФ. Вероятным временем достижение готовности России к эскалации может быть конец января.
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Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин вечером 7 декабря планируют созвониться по защищенной линии.
Об этом сообщает «РИА новости» со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.
«Общение Путина и Байдена запланировано на вечер вторника», — сообщил он агентству.
Представитель Кремля уточнил, что президенты США и России самостоятельно определят необходимое для разговора время.
По данным агентства Reuters, разговор Байдена и Путина пройдет по защищенной видеосвязи. Президент США планирует обсудить со своим российским коллегой Украину и ряд других вопросов. В частности, американский лидер намерен заявить об обеспокоенности военной активностью России возле украинской границы.
Ранее появилась информация, что содержание больше 94 тысяч российских военных возле границ Украины и на временно оккупированных территориях стоит России примерно 10 миллионов долларов в сутки.
Напомним, американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.
Как сообщалось, украинская разведка анализирует все сценарии по поводу возможного широкомасштабного вторжения РФ. Вероятным временем достижение готовности России к эскалации может быть конец января.