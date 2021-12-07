Завтра пройдет собрание послов стран-членов Европейского союза, чтобы согласовать размер санкций против главы частной военной группировки «Вагнера» Дмитрия Уткина и его приближенных.
Об этом информирует Радио Свобода, ссылаясь на свои источники.
Персональные ограничения будут нацелены на уже упоминавшегося командира «вагнеровцев» Дмитрия Уткина. Кроме него, под санкции попадут подрядчик ЧВК в Сирии Станислав Дичка и один из советников «музыкантов» (так называют себя сами наемники) в Центральноафриканской республике Валерий Захаров.
Евросоюз также отдельно предусмотрел санкционный режим против двух россиян и трех российских компаний за причастности к войне в Сирии и поддержку диктатора Башара Асада.
— Ожидается, что под санкции попадут россияне Андрей Трошев и Андрей Богатов — члены ЧВК «Вагнера», имеющие связи с Сирией, а также компании «Меркурий», «Велада» и «Евро Полис». Все они выигрывали контракты на энергетические услуги для сирийских властей, — добавили в RFE.
Напомним, Европарламент принял резолюцию против ЧВК Вагнера.
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Завтра пройдет собрание послов стран-членов Европейского союза, чтобы согласовать размер санкций против главы частной военной группировки «Вагнера» Дмитрия Уткина и его приближенных.
Об этом информирует Радио Свобода, ссылаясь на свои источники.
Персональные ограничения будут нацелены на уже упоминавшегося командира «вагнеровцев» Дмитрия Уткина. Кроме него, под санкции попадут подрядчик ЧВК в Сирии Станислав Дичка и один из советников «музыкантов» (так называют себя сами наемники) в Центральноафриканской республике Валерий Захаров.
Евросоюз также отдельно предусмотрел санкционный режим против двух россиян и трех российских компаний за причастности к войне в Сирии и поддержку диктатора Башара Асада.
— Ожидается, что под санкции попадут россияне Андрей Трошев и Андрей Богатов — члены ЧВК «Вагнера», имеющие связи с Сирией, а также компании «Меркурий», «Велада» и «Евро Полис». Все они выигрывали контракты на энергетические услуги для сирийских властей, — добавили в RFE.
Напомним, Европарламент принял резолюцию против ЧВК Вагнера.