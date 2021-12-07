На коммунальном предприятии «Капитальное строительство Николаева» заявили, что на ремонт музыкальной школы № 8 понадобится еще 500 тысяч гривен.

Об этом сообщил начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров на заседании бюджетной комиссии во вторник, 7 ноября, пишут НикВести.

Ранее в горсовете сообщали, что в музыкальной школе № 8, расположенной в микрорайоне Ракетное Урочище, завершают ремонт. Юрий Любаров отметил, что все мероприятия, определенные в смете, завершат к концу декабря, однако, заказчик — КП «Капитальное строительство» сообщил, что в следующем году понадобятся дополнительные работы стоимостью полмиллиона гривен.

— Планировалось закончить объект в этом году. Они говорят, что еще есть какие-то работы на полмиллиона гривен, которые они должны выполнить в следующем году, если дополнительные средства не выделят в этом. А их, конечно, не будет (в 2021, — прим.), — отметил Юрий Любаров.

Депутат Сергей Кантор поинтересовался, когда чиновник в последний раз был на объекте и почему возникла необходимость в дополнительном финансировании и работах.

Юрий Любаров отметил, что посещал школу две недели назад, и тогда речи о новых работах и выделении средств не шло.

— Сегодня появился заказчик, представитель КП «Капистрой» и сказал, что там есть какие-то работы, которые должны быть оплачены в следующем году. Мы сейчас выясняем этот вопрос. Мы не являемся ни заказчиками, ни исполнителями, ни контролерами, — сказал Юрий Любаров.

Глава комиссии Федор Панченко попросил не выплачивать пока подрядчику деньги за выполненные работы. Также комиссия рекомендовала вице-мэру Сергею Кореневу, который на данный момент курирует сферу капитального строительства в Николаеве, провести совещание и разобраться в ситуации.

Напомним, что в 2019 году объект социальной инфраструктуры «Реставрация детской музыкальной школы №8», стоимостью 2 миллионов 755 тысяч гривен, был включен в План перспективного развития Николаева на 2019-2021 годы.

При этом, в июне 2020 года депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева заявила о необходимости выделить из бюджета 1,5 миллиона гривен на ремонт музыкальной школы №8, ученики которой вынуждены заниматься в аварийном здании.

В 2020 году объявили торги на реставрацию здания музыкальной школы №8, в которой учился Шура Кобер, за 5 миллионов 335 тысяч гривен.