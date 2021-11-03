В музыкальной школе № 8, расположенной в микрорайоне Ракетное Урочище в Николаеве, завершают ремонт. Работы проводились в учебных классах на первом этаже заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Обновления коснулись как внутренней части здания, так и внешней.В одном крыле на первом этаже отремонтировали 8 классов: здесь заменили всю электросеть, установили новые окна и двери, восстановили отделку стен и пола. Также отремонтировали санузел и обустроили туалет для лиц с инвалидностью.

– Фактически внутренние ремонтные работы на этом объекте завершены. Учебные классы уже можно наполнять необходимой мебелью и музыкальными инструментами. До конца месяца должны выполнить и благоустройство территории возле музыкальной школы, – подчеркнул заместитель городского головы Анатолий Петров, который осмотрел ход работ.

Как пояснил Анатолий Петров, вокруг фундамента школы отремонтируют отмостку, а во дворе проложат дорожки. Также до конца месяца должна быть заменена часть ограждения.

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