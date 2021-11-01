В Городской больнице № 3 производят капитальный ремонт приемного отделения. Его оснащение и дизайн будет соответствовать единому брендбуку Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Работы выполняют по заказу управления капитального строительства.

В приемном отделении обустроят рецепцию, консультативно-смотровые палаты, места для ожидания пациентов, лабораторные кабинеты и туалеты. Также здесь восстановят отдельный сквозной крытый въезд для скорых.

Ход ремонта осмотрели первый заместитель мэра Анатолий Петров и советник мэра Сергей Карцев.

— В Николаеве отрасли здравоохранения особое внимание уделяется уже несколько лет. Сначала были капитально восстановлены все реанимационные отделения во всех городских больницах. В этом году мы открыли две новопостроенные семейные амбулатории. Завершаем ремонт приемного отделения в Больнице скорой медицинской помощи. Надеемся, что и в Больнице № 3 все будет выполнено качественно и оперативно. Для нас главное, чтобы николаевцы получали качественные услуги в комфортных условиях, — отметил Анатолий Петров.

После завершения всех ремонтных работ больница будет иметь современное приемное отделение со всем необходимым оборудованием: кардиомониторами, дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, УЗИ-аппаратом, эндоскопическим и лабораторным оборудованием, КТ и т.д.

Часть средств на этот проект была выделена из городского бюджета, часть — из государственного при поддержке народного депутата Александра Гайду.

Напомним, также завершаются ремонтные работы второй очереди приемного отделения в Больнице скорой медицинской помощи.